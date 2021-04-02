«Настоящие герои»: Сергей Сарычев вручил тюменским волонтерам благодарственные письма президента России

Сергей Сарычев вручил тюменским волонтерам благодарственные письма президента России. Фото: Оперативный штаб Тюменской области

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев вручил благодарственные письма Президента России волонтерам. Церемония чествования добровольцев Тюмени прошла сегодня, 2 апреля, в «Конторе пароходства».

– Волонтеры – настоящие герои. Они, не жалея сил, просто так делали добро. Это действительно люди с большим сердцем. Пандемия показала, как много у нас людей, которые готовы делать добрые дела. Пусть это добро вернется им обратно. Добро созидает, добро помогает людям жить, – отметил Сарычев.

Глава Тюмени Руслан Кухарук в свою очередь вручил добровольцам нагрудные знаки и благодарности администрации города. Он отметил, что, цитата, вы нашли время и возможности сделать поступки, которые привнесли в этот мир доброту, любовь и чувство помощи.