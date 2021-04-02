Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ. Фото: Операционный офис «Тюменский» банка УРАЛСИБ

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2020 год. По итогам 2020 года прибыль составила 5,4 млрд рублей. Активы банка выросли с 457,6 млрд рублей в 2019 году до 508,3 млрд рублей в 2020 году. Собственные средства (капитал) банка за 2020 год увеличились с 55,3 млрд рублей до 58,9 млрд рублей.

Несмотря на сложные экономические условия, связанные с пандемией, в 2020 году банк продолжил реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Успешные результаты деятельности банка на фоне пандемии нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В 2020 году агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) присвоило банку рейтинг «ВВВ+», подтвердив его в феврале 2021 года и повысив прогноз до «Позитивного». Fitch Ratings в ноябре 2020 года повысило прогноз по рейтингу Уралсиба с «Негативного» на «Стабильный», подтвердив долгосрочный рейтинг на уровне «ВВ-».

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