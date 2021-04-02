Подарки от нефтяников в День оленевода. Фото предоставлено "КП".

По традиции ко Дню оленевода сотрудники ООО «РН-Пурнефтегаз» подготовили подарки для жителей национальной деревни Харампур. Учащимся школы-интерната, где учатся дети лесных ненцев, ведущих кочевой образ жизни, нефтяники подарили бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания помещений и средства индивидуальной защиты. Победителю гонок на оленьих упряжках вручили набор многофункциональных инструментов, а для всех жителей национальной деревни нефтяники подготовили праздничные угощения – пироги и ватрушки.

Фото предоставлено "КП".

ООО «РН-Пурнефтегаз» уже более 20 лет оказывает поддержку жителям Харампурского поселения, расположенного на территории Пуровского района. В 2002 году на средства НК «Роснефть» началось строительство капитальных коттеджей, стилизованных под чумы – национальные жилища коренных жителей. Всего было построено 20 коттеджей, рыбоперерабатывающий цех, школа-интернат, Дом культуры «Снежный», объекты коммунального хозяйства. На строительство и благоустройство деревни нефтяники направили более 350 млн рублей. Благодаря материальной помощи «РН-Пурнефтегаза» деревня Харампур получила новый импульс развития.

Фото предоставлено "КП".

Справка

Поддержка культуры и традиционного уклада жизни коренных жителей Ямала – одно из главных направлений социальной политики ООО «РН-Пурнефтегаз». Предприятие реализует социальные и благотворительные программы, направленные на развитие национальных общин Пуровского, Надымского и Красноселькупского районов. Один из главных проектов – возрождение национального поселения Харампур, которое было основано в 20-х годах прошлого века в качестве торговой фактории. Его цель – сохранение культуры лесных ненцев, численность которых составляет на сегодняшний день всего около 2 тысяч человек.