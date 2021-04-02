В Тюмени женщине, попавшей в страшное ДТП, пришили кишку обратно. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени врачи ОКБ № 2 спасли женщину, которую госпитализировали в тяжелом состоянии после ДТП. По УЗИ стало понятно, что у пациентки брюшное кровотечение и необходимо как можно скорее сделать лапаротомию.

При лапаротомии у пациентки обнаружилось два литра крови в полости живота и продолжающееся кровотечение. Врачи диагностировали отрыв тощей кишки от основания корня брыжейки. Специалисты заметили 30-сантиметровый дефект тощей кишки – участок органа попросту не снабжался кровью в результате отрыва. Еще один 10-сантиметровый отрыв был восстановлен и ушит.

– Далее пациентке выполнили анастомоз – операцию по восстановлению целостности кишечника. Во время операции пациентка потеряла 2,5 литра крови, поэтому врачи приняли решение выполнить реинфузию. Такая процедура проводится при помощи высокотехнологичного оборудования с функцией фильтрации крови: кровь пациента удаляется из раны, фильтруется и возвращается обратное в кровеносное русло, – рассказали в медучреждении.

Врачи сообщили, что пациентка восстановилась в кратчайшие сроки, довольно скоро она начала самостоятельно питаться. Остаться в живых женщине позволил ремень безопасности.