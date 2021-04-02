В Тюмени гаражи мешают чинить водовод на улице 50 лет Октября. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

В Тюмени гаражи мешают чинить водовод в районе улицы 50 лет Октября. Сейчас специалисты местного водоканала разыскивают владельцев строений.

– Чтобы завершить реконструкцию сетей быстрее, работы ведутся круглосуточно. Там, где есть необходимость, проводим ремонт канализационных колодцев. Осложняет работы то, что коллектор пролегает под гаражным кооперативом, а на некоторых колодцах стоят гаражи, владельцев которых мы не можем отыскать, – сообщил и. о. начальника отдела капитального строительства «Росводоканал-Тюмень» Сергей Фролов.

Компания обращается к владельцам гаражей в кооперативе «Энергопоезд № 6». Если под вашим гаражом находится канализационный колодец, пожалуйста, напишите в водоканал по электронной почте tmn@rosvodokanal.ru, позвоните по телефону 540-940 (доб. 1050).

Отметим, что железобетонные коммуникации эксплуатируются с 1973 года. От длительного воздействия агрессивной среды трубы подверглись газовой коррозии, потеряли прочность. В процессе санации формируется новая сеть внутри старого коллектора, который продолжит свою службу в качестве усиленного защитного кожуха.