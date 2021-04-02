В КАО Тюмени отремонтируют 11 дворов и сквер. Фото: Тюмень - наш дом

В Калининском административном округе Тюмени в этом году благоустроят 11 дворов, сквер и зеленый уголок. Что касается объектов, отремонтированных в прошлом году, то все они были сданы по графику.

Так, по словам руководителя управы Владимира Кильтау, в этом году запланировано благоустроить сквер Железнодорожников, а также озелененную зону общественного пространства на улице Амурской, 68. Приведут в надлежащий вид и сквер имени Владислава Крапивина – эта территория располагается на чётной стороне улице Ленина между улицами Кирова и Семакова.

Ранее «Комсомольской правде» – Тюмень» стало известно, какие дворы отремонтируют в 2021 году в областной столице. Что касается объектов КАО, то тут обновление придет во дворы по следующим адресам: ул. Парковая, 4а, ул. Депутатская, 10, ул. Демьяна Бедного, 83, ул. Карла Маркса, 10, ул. Московский Тракт, 177, ул. Николая Чаплина, 113, ул. Червишевский Тракт, 15, корп. 1, ул. Червишевский Тракт, 15, корп. 2, ул. Червишевский Тракт, 15, корп. 3, ул. Червишевский Тракт, 15, корп. 4, ул. Самарцева, 40.