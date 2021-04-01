В Тюмени обследуют состояние разваливающегося дома, откуда жильцов выселили в гостиницы. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени обследуют техническое состояние разваливающегося дома, который находится на улице Ставропольской, 1а. Жильцов выселили из МКД в гостиницы, где они могут проживать в течение двух месяцев.

– В настоящее время ООО «Геофонд+» проводит комплексное обследование технического состояния многоквартирного дома с учетом результатов высокоточного нивелирования положения конструкций здания. Заключение по результатам данного обследования будет направлено в межведомственную комиссию для решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу, – рассказали в пресс-службе администрации Тюмени.

Зарегистрированные в доме горожане могут проживать в гостинице до 60 дней. Если к окончанию срока решение не будет принято, то они имеют право на компенсацию по найму жилья. О порядке её предоставления и необходимых документах рассказали представители управления социальной защиты населения.

Напомним, в первых числах марта представителями специализированной организации ООО «Геофонд+» был зафиксирован факт выпадения кирпичной кладки на фасаде дома. В связи с этим на период проведения детального обследования было принято решение о приостановке эксплуатации здания, а жителям предложено временно переехать в гостиницы.