Как правильно записаться в первый класс в Тюмени? Фото: Вадим Бегун

Более 25 тысяч тюменских детей пойдут в этом году в школы. Рассказываем, как правильно записаться в первый класс.

Отметим, что заявления о приеме в первый класс детей, проживающих на закрепленной за школой территории, принимаются с 1 апреля по 30 июня. Те же, кто не проживает на закрепленной за школой территории, смогут подать заявление с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Информацию о закреплении школ за территориями можно найти на сайтах муниципальных органов управления образованием.

– Для приема на обучение нужно предоставить копию документа, удостоверяющего личность родителя или законного представителя ребенка, копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя, копию документа о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, – объяснили в оперативном штабе Тюменской области.

Заявление на прием в первый класс можно подать в школе или в электронном виде через портал госуслуг. Подать документы можно в несколько школ, однако зачисление в школу не по месту жительства возможно только при наличии в ней свободных мест.