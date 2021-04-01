В Тюменской области родственник похитил у сирот более 300 тысяч рублей. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя одного из районов. Мужчину обвиняют в тайном хищении денег с банковского счета своих родственников.

В 2020 году четверо детей остались сиротами. Опеку над ними оформила их двоюродная бабушка, создав комфортные условия проживания. Однако родной сын женщины, имея свободный доступ к ее счетам, похитил свыше 300 тысяч рублей, принадлежавших двум детям.

– Эти средства государство перечисляло несовершеннолетним по потере кормильца. О пропавших деньгах женщина узнала случайно, после чего она обратилась в правоохранительные органы, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Мужчина признался в содеянном и подробно рассказал об обстоятельствах совершенного им преступления. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.