Такого еще не было. В Тюменской области за сутки скончались более десяти пациентов с коронавирусом

В Тюменской области за сутки скончались более десяти пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области установлен очередной антирекорд по смертям от коронавируса. На этот раз за сутки умерли одиннадцать пациентов с COVID-19.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 11 человек: женщина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной интерстициально-гнойной бронхопневмонии и хронических заболеваний; женщина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной интерстициальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 73 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной интерстициальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза;мужчина, 79 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 81 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней вирусной полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 72 года, от острого респираторного дистресс-синдрома на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной бронхопневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 67 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний иотягощенного анамнеза; мужчина, 58 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 63 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 80 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 81 год, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусно-бактериальной пневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 397 пациентов с коронавирусом, – рассказали в Оперативном Штабе региона.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 56 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 33655), 59 человек выздоровели (за весь период - 31728), четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших), 16 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 222 человека остаются под медицинским наблюдением, 619 человек находятся на перевахтовке.