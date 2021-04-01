Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 апреля 2021 года увеличилось на 56 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 1 апреля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 56 и составило 33 655 человек.

За последние сутки в России выявлено 9 169 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 247 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 554 264 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 99 233 летальных исхода, выздоровели 4 176 419 человек.