В Тюмени появился клинический фтизиопульмонологический центр. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени противотуберкулезный диспансер переименовали в jбластной клинический фтизиопульмонологический центр. Здесь введут дополнительные должности врачей инфекционистов и врача-пульмонолога.

Помимо 466 коечного фонда, тут готовятся открыть дифференциально-диагностическое отделение на 60 коек с круглосуточным пребыванием. Из них 30 коек планируется задействовать для диагностики и лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и сопутствующими заболеваниями.

– Преобразование направлено на повышение качества оказания специализированной медицинской помощи тюменцам. Пациентам доступны обширный комплекс дифференциальной диагностики по установлению диагноза заболеваний органов дыхания и средостения, лечение ВИЧ-инфицированных, расширенный спектр исследований на базе бактериологической лаборатории, – рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В ведомстве также подчеркнули, что материально-техническая база центра располагает всем необходимым для проведения диагностических и лабораторных исследований.