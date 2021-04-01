В тюменском центре реабилитации людей «лечили» кулаками. Фото: Ольга Крыльцова

В реабилитационном центре Нижнетавдинского района незаконно удерживали людей и «лечили» их кулаками. Уже взяты под стражу два человека, которых обвиняют в похищении людей.

Обвиняемые, как предполагает следствие, забирали местных жителей, страдающих алкогольной зависимостью, и помещали их в центр. За такие услуги им платили сами родственники похищенных.

– Людям не позволяли покинуть центр и отказывали в требованиях выпустить их. Гражданин К., будучи консультантом в учреждении, избивал похищенных людей в присутствии других реабилитантов, – сообщили в пресс-службе администрации Нижнетавдинского района.

В настоящее время суд заключил фигурантов под стражу, передает «МегаТюмень».