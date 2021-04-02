Погода на 2 апреля в Тюмени: воздух прогреется до плюс 6

В Тюмени воздух прогреется до плюс 6. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 2 апреля, в Тюмени на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет плюс 2 – 3 градуса, днем – плюс 6. Вечером столбики термометров покажут плюс 3 – 5. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 4 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память преподобного Евфросина Синозерского и святой мученицы Фотины (Светланы). Наши предки в этот день с утра выносили из домов на улицу красочные льнотканые изделия, развешивали их на заборах, воротах, калитках, украшали ветви берёз. В это время бывают первые грозы (более ранние бывают 23 – 31 марта), распускается серая ольха, если нет морозов. У многих птиц в начале апреля начинается брачный период.