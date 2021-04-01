На Тюмень надвигается дождь со шквалистым ветром. Фото: Вадим Бегун

На Тюмень надвигаются дождь со шквалистым ветром. МЧС призывает граждан быть осторожными.

По информации Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 1 апреля, днем ожидается небольшой дождь. К тому же подует ветер юго-западного направления со скоростью 8 – 13 метров в секунду, в отдельных районах порывы достигнут 15 – 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +3....+8 градусов.

– При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если стихия застала вас на улице, от шквального ветра можно укрыться в подъездах, магазинах, подземных переходах. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, недостроенными зданиями. Избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, рекламными щитами, – предупреждают местные спасатели.

При возникновении происшествий звоните по телефону 101 или 112, а также по телефону горячей линии ГУ МЧС России по Тюменской области: 8 (3452) 590-549.