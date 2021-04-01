Сбер выдал тюменским предпринимателям 37 млн рублей по новой программе льготного кредитования бизнеса под 3%. Фото - Сбер.

Западно-Сибирское отделение Сбербанка по льготной государственной программе кредитования под 3% выдало тюменским предпринимателям 40 кредитов на сумму порядка 37 млн рублей. Заключение кредитных договоров с предприятиями из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей началось с 9 марта 2021 года в соответствии с постановлением правительства.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Заёмщиками по новой программе могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели из числа наименее восстановившихся отраслей – общественное питание, культура, спорт, развлечения, организация мероприятий и туризма. По данным Министерства экономического развития России, на цели поддержки выделено 7,8 млрд рублей. Максимальная сумма кредита определяется исходя из МРОТ на каждого работника в расчете на 12 месяцев.

Кредит доступен только предприятиям из наиболее пострадавших отраслей (приложение № 3 к Постановлению № 279 от 27.02.2021 г.), ранее участвовавшим в программе «Господдержка 2%». Согласно условиям программы ФОТ 3.0 процентная ставка по кредиту составляет 3%. В период действия кредитного договора заемщик должен сохранить численность на уровне 90%. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно. Заключить договор можно до 1 июля 2021 года включительно.