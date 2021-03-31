В Тюмени мост Влюбленных «перекрасят» в синий. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени мост Влюбленных будет переливаться синим цветом. Это произойдет 2 апреля в 19.25. Международная акция «Зажги синим» приурочена к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.

– В обычные дни подсветка более спокойная, девять цветов меняются через каждые 5 минут. Для каждого праздника – Нового года, Дня защитника Отечества, 8 Марта, Дня Победы, Дня России, Дня города, Дня Тюменской области – программистами разработана особенная цветовая гамма, – рассказал директор «Тюменьгормоста» Николай Грибоедов.

Так, в Международный женский день настроение прохожим создают с помощью иллюминации нежных оттенков, в День России и День флага мост окрашен в цвета триколора, 9 Мая преобладает насыщенный красный. Всего же подсветка тюменского пешеходного моста имеет 62 тысячи оттенков.