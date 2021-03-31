Масштабное сокращение госаппарата готовят в правительстве РФ

Фото: правительство Тюменской области

Почти на 10% сократилась численность госаппарата к 1 апреля 2021 года. Это связано с реализацией административной реформы, которую в ноябре прошлого года анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин.

Специалисты убеждены, что оптимизация позволит снизить административные издержки и ускорить принятие решений. Уменьшение численности проводится за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда заработной платы.

– Перед стартом реформы мы проанализировали положение дел в министерствах и ведомствах. Эта работа показала, что неэффективно использовались и оставались вакантными до 20 процентов должностей в центральных аппаратах и до 12 процентов в территориальных органах. Ставки сохраняли для выплаты премий или материального стимулирования. Такой дисбаланс в структуре ведомств не позволял гибко и быстро внедрять современные модели управления, как это принято в частном секторе, – сказал вице-премьер, руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко.

На данный момент в правительстве сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатные единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах – на 213 единиц, а в территориальных органах – на 31 642 единицы.

– Таким образом, как правительство и анонсировало в самом начале реформы в ноябре прошлого года, численность госаппарата к 1 апреля уменьшилась в целом почти на 10 процентов, это одно из самых масштабных сокращений за последние годы, – подчеркнул Дмитрий Григоренко.

Отметим, что масштабная оптимизация правительства Тюменской области проводилась в 2015 году. Тогда аппарат губернатора сократили на 320 человек – уменьшилось количество бухгалтеров и кадровиков, упразднили комиссии, а кроме того, правительство сократило количество обслуживающих автомобилей и расходы на связь, установив жесткие нормативы. В результате оптимизации была убрана лишняя отчетность, переписка, ненужные проверки, уменьшился в несколько раз поток бумаг, решений и постановлений. Затем такого же баланса добились и в администрации Тюмени.

Дмитрий Григоренко также отметил, что в этом году российское правительство сбалансирует уровень средней заработной платы между ведомствами и приведет к справедливому уровню – это важнейший этап реформы.