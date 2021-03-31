В Тюмени эвакуировали людей из мэрии из-за сообщения о бомбе. Фото - "Тюмень" в ВК.

В Тюмени эвакуировали людей из мэрии из-за сообщения о бомбе. По словам источника, в здании городской администрации сработала тревога. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и росгвардейцы.

– Действительно, сработала тревога, не учебная. Нас всех вывели на улицу, – рассказал работник мэрии.

Пока не известно, что стало причиной эвакуации. Предположительно, стражам правопорядка поступил звонок о минировании.

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– На месте работали специалисты группы разминирования. Взрывчатых веществ и подозрительных предметов не обнаружено, – сообщила Людмила Попова, пресс-секретарь Управления Росгвардии по Тюменской области.