Число жертв коронавируса в Тюменской области возросло до 386 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области за минувшие сутки умерли пять пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Им было от 47 до 87 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 5 человек: мужчина, 57 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней нижнедолевой полисегментарной вирусной интерстициальной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 47 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной интерстициальной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 66 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 86 лет, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; женщина, 87 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней вирусно-бактериальной бронхопневмонии и хронических заболеваний. За весь период пандемии в регионе скончались 386 пациентов с COVID-19, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 57 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 33 599), 57 человек выздоровели (за весь период – 31 669), четыре ребенка заболели (из общего числа заболевших), 16 – пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 375 человек остаются под медицинским наблюдением, 619 человек находятся на перевахтовке.