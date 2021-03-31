В Тюмени пассажирский поезд сбил мужчину. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени пассажирский поезд сбил мужчину. Железнодорожный инцидент произошел на перегоне Тюмень – Войновка вечером 30 марта.

Как выяснилось, поезд травмировал 50-летнего мужчину. Он переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист пассажирского состава «Адлер – Нижневартовск», увидев человека на путях, подал сигнал и экстренно затормозил, но наезда избежать не удалось.

– Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц с травмами различной степени тяжести. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося, – рассказали в Тюменском линейном отделе МВД на транспорте.

В ведомстве напомнили, что переходить железнодорожные пути нужно только в установленных местах по настилам, а также в местах, где имеются специальные указатели «Переход через пути». Перед переходом через пути необходимо убедиться в отсутствии движущегося поезда.