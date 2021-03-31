Ревнивый тюменец рогами травмировал ухо возлюбленной. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции села Ярково поступило сообщение о том, что в приемное отделение медицинского учреждения из села Бачелино доставлена 45-летняя женщина с травмой уха. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место выехал участковый.

Выяснилось, что травму потерпевшей нанёс её сожитель. Они пришли к общему знакомому и распивали алкоголь. Когда женщина уснула, между её сожителем и хозяином дома произошел конфликт.

– Приревновав сожительницу к товарищу, злоумышленник взял стоявшие возле дивана рога лося и бросил их в спящую возлюбленную. Медики констатировали, что селянке причинен легкий вред здоровью, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Участковым подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции. Свою вину он признал. По данному факту отделением дознания возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.