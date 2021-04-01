В Увате коллега сломал парню ребро во время застолья. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Уватского района поступило сообщение из больницы. Медики рассказали, что к ним обратился 20-летний пациент с телесными повреждениями.

Выяснилось, что пострадавший совместно со своим коллегой по работе распивал спиртные напитки. В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт, в результате чего подозреваемый сначала ударил молодого человека по лицу, а после того как тот упал, ещё раз ударил его в грудь, сломав ребро.

– Полицейские задержали 35-летнего ранее судимого злоумышленника и доставили его в отдел полиции. Свою вину он признал, – отметили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

По данному факту следственным отделением возбуждено уголовное «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.