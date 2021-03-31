В Тюмени на проект превращения улицы Дзержинского в пешеходную зону потратят семь млн рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени на проект превращения улицы Дзержинского в пешеходную зону потратят семь миллионов рублей. Аукцион пройдет 9 апреля.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что победитель лота будет обязан разработать проект с положительным заключением госэкспертизы и смету. Кроме этого, документы надо согласовать с Комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Начальная максимальная цена контракта составляет 7 млн 683 тысячи рублей. Заявки на аукцион принимают до седьмого апреля, сам аукцион пройдет 9 апреля.