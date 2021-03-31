Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 31 марта 2021 года увеличилось на 57 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 31 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 57 и составило 33 599 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 275 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 408 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 10 176 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 545 095 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 850 летальных исходов, выздоровели 4 166 172 человека.