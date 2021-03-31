Экс-глава тюменской полиции не признает вину в получении взяток. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

Экс-глава тюменской полиции Юрию Алтынов не признает вину в получении взяток. Гособвинение просит заключить подозреваемого на девять лет в тюрьму и оштрафовать на четыре миллиона рублей.

– В прениях гособвинитель обошла стороной все неустраненные противоречия, выясненные в ходе заседания. Фактически были перевраны показания, в том числе продавца магазина часов. Часы были проданы после того, как Гузенко уже их якобы подарил. Гузенко говорит, что подарил их с 15.00 до 16.00, а часы были проданы в этот день около 20.00, что подтвердили показания продавца и бумажный чек, – приводит слова адвоката Алтынова Эдуарда Клеймана «МегаТюмень».

Напомним, что генерала, арестованного в 2019 году, обвиняют в получении взятки – якобы он принял от директора компании «Сибнефтехимтрейд» Олега Гузенко iPhone, сумку и часы общей стоимостью 430 тысяч рублей, а посодействовал ему в этом экс-глава тюменского паспортно-визового сервиса областного УМВД Валерий Калалб.