Погода на 1 апреля в Тюмени: дождь со снегом ослабеет к вечеру

В Тюмени дождь со снегом ослабеет к вечеру. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 1 апреля, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.

Температура воздуха ночью будет плюс 1 градус, днем – плюс 2. Вечером столбики термометров покажут плюс 2. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3 – 9 метров в секунду.

В этот день почитается память мучеников Хрисанфа и Дарьи. В народе этот день называли «Дарья Грязные Проруби». В это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами. Наши предки об этом дне говорили: «На Дарью проруби мутятся». Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет. В это время в небе появляются первые коршуны.