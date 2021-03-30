Студент из Ямала ради удовольствия ездил по тротуару в Тюмени. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени оштрафовали 19-летнего студента одного из колледжей, который на «семерке» разъезжал по брусчатке у технопарка. Видео с нарушением Правил дорожного движения ранее появилось в социальных сетях.

– Молодой человек, житель Пуровского района Ямало-Ненецкото автономного округа, пояснил, что автомобиль ему помогли купить родители. По тротуару он ездил, так как хотел «получить немного удовольствия». При этом он не знал, что его кто-то снимает на видео, – рассказали обстоятельства дела в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Автомобилиста оштрафовали на две тысячи рублей. В ведомстве также отметили, что ранее водитель «Жигулей» три раза привлекался к ответственности за тонировку стекол машины не по ГОСТ. Тонировал авто из-за того, что ему мешает, что на него смотрят другие люди. В этот раз незаконной тонировки автоинспекторы не выявили.