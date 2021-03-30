Тюменских подростков научат управлять временем. Фото предоставлено "КП".

4 апреля тюменских подростков и начинающих предпринимателей ждёт третий бесплатный блок обучающих мастер-классов «Твоё будущее». На этот раз спикеры поговорят о тайм-менеджменте и ведении бизнеса в соцсетях.

4 апреля в 11.00 Баженова Наталья, директор по продажам и маркетингу Бизнес-отеля "Евразия" расскажет об управлении временем и ответит на вопрос, что же такое тайм-менеджмент; даст лайфхаки управления своим временем и научит создавать список дел.

Фото предоставлено "КП".

После, в 12.00, Вакилева Татьяна, руководитель отдела маркетинга Коммуникационного агентства "Пионер" подискутирует в прямом эфире о современных трендах в соцсетях. Расскажет о том, как рассчитывать адекватность вложенных ресурсов и полученный результат; что законодательно, а что - этически нас в них ограничивает, а также приведёт примеры, как удачно начать своё дело в соцсетях.

Фото предоставлено "КП".

«Лекции об управлении личными финансами, созданию стартапов, написанию резюме и профессии «программист» уже посмотрело больше двух тысяч подростков, - рассказывает автор проекта, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова. - Ссылки на них доступны в Инстаграм нашего проекта «Создавая будущее», а также на YouTube-канале постоянного партнера: https://m.youtube.com/watch?v=FRNRncv1rOQ»

Руслан, слушатель лекции о том, что убивает стартапы:

Посмотрев выступление Полины Гараниной о том, что убивает стартапы, вот что хотелось бы добавить, - всё это видение (причём желательно с использованием картинок и "детской" терминологии) нужно показывать всем начинающим предпринимателям. А три раза нужно заставить посмотреть тех «мамкиных предпринимателей», которым внезапно стало тесно продавать свои товары в условном "Привозе" и они решили перейти на уровень среднего или премиального сегмента (чувствуется по формулировкам, где прячется моя "боль", о которой рассказывал лектор). Я решил поставить лекции фоном. В итоге, минуты с третьей, оставил все дела на потом, и просто в течение часа сидел и кивал, как китайский болванчик. Подписываюсь под каждой мыслью. Особенно понравилось про то, что клиенты голосуют ногами и про то, что "глухой телефон" способен трансформировать один негативный отзыв в толпу негативно настроенных холодных клиентов. Если бы эту информацию выдавали стартаперам вместе со свидетельством в налоговой, мир стал бы лучше!»

Напоминаем, что лекции бесплатные. Посмотреть их можно по ссылке: https://www.detkityumen.ru/future/