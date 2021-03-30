За сутки в Тюменской области скончались сразу семь пациентов с коронавирусом. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

За сутки в Тюменской области умерли сразу семь пациентов с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Им было от 54 до 84 лет.

– Несмотря на усилия врачей, скончались 7 человек: мужчина, 79 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной интерстициальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 74 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной субтотальной вирусной пневмонии и хронических заболеваний; мужчина, 68 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней субтотальной вирусно-бактериальной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 54 года, от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 59 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; мужчина, 84 года, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза; женщина, 56 лет, от острой легочно-сердечной недостаточности на фоне двусторонней полисегментарной вирусной пневмонии, хронических заболеваний и отягощенного анамнеза. За весь период пандемии в регионе скончался 381 пациент с COVID-19, – рассказали в Оперативном Штабе Тюменской области.

Также стало известно, что за минувшие сутки зарегистрировано 55 случаев заболевания (всего с начала пандемии - 33542), 58 человек выздоровели (за весь период - 31612), 17 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших), 5 493 человека остаются под медицинским наблюдением, 619 – на перевахтовке.