В Тюмени продают Дом печати. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени продают Дом печати, расположенный на улице Осипенко, 81. За здание просят 472 миллиона рублей.

Из информации, размещенной на сайте российского аукционного дома, следует, что лот представляет из себя 170 070 обыкновенных именных акций (100% от уставного капитала Общества).

Известно, что АО «Тюменский дом печати» находится в федеральной собственности. В здании, помимо, нескольких редакции СМИ, находятся бар, столовая и типография.

Отметим, что заявки на участие в аукционе можно подать в течение месяца. Торги пройдут 7 мая в 12.00. При этом, участник за несколько дней до аукциона должен внести задаток в размере 94,4 млн рублей. Шаг аукциона составляет два миллиона рублей.