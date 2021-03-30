Тюменские кадеты собрали «Космическую Одиссею» в честь 60-летия полета человека в космос

Фото: Тюменское президентское кадетское училище

Тюменские кадеты девятых классов сыграли в викторину, посвященную космонавтике. Цикл мероприятий проходит накануне празднования 60-летнего юбилея со дня первого полета человека в космос в Тюменском президентском кадетском училище.

Интеллектуальные состязания кадет названы романтично, в духе XX века – «Космическая Одиссея». Первый полет человека в космосе по праву можно назвать величайшим событием XX века. 60 лет назад, 12 апреля 1961 года, советский космонавт Юрий Гагарин совершил полет на космическом корабле «Восток-1». Сбылась мечта человечества – прежде люди могли только в книжках прочесть о таком.

Газеты того времени писали: «Беспрецедентный подвиг во имя мира и прогресса человечества. Космонавт Гагарин в течение короткого промежутка времени стал героем нашего поколения. Вот это день! Вот это время!».

Легендарное «Поехали!» и… Гагарин поднялся в космос на высоту 181-327 км, время полета составило 1 час 48 мин. Во время своего космического пути Юрий Алексеевич вел журнал визуальных наблюдений. Примечательно, что оригиналы записей первые космонавты брали с собой на борт орбитальной станции. В этих записях несколько разделов: геология, вулканология, сельское хозяйство, наблюдения лесов, денников, пустынь, мирового океана… А начинался журнал с возгласа Юрия Гагарина:

– Вижу Землю!.. Различаю складки местности, снег, лес… Наблюдаю облака… Красиво. Красота!

В викторине участвовали шесть команд десятиклассников. В первом раунде участники отвечали на вопросы по четырем темам: «У истоков», «Животные в космос», «Время первых» и «Юрий Алексеевич Гагарин». Второй раунд содержал вопросы об «Искусстве в космосе», «Космическом алфавите», «Истории отечественной космонавтики» и ««Космической» географии».

По итогам интеллектуального состязания победителями стали кадеты 9 А класса. Следующая игра пройдет в училище на десятом курсе. Тогда же определится второй полуфиналист, поясняет пресс-служба Тюменского президентского кадетского училища.

Напомним, в сентябре мы писали, что тюменцы заметили в Восточном округе, недалеко от улицы Раушана Абдуллина и ТРЦ «Кристалл» граффити, посвященное космонавту Юрию Гагарину. Портрет дополняет цитата Гагарина:

– Облетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее.