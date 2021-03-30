Александр Большунов в последний момент снялся с гонки на чемпионате России по лыжным гонкам-2021 в Тюмени. Фото ЦСП 72.

Один из самых сильных лыжников в мире «русский медведь» Александр Большунов неожиданно в последний момент снялся с гонки на чемпионате России по лыжным гонкам – 2021, который проходит в Тюмени. Тем самым он очень удивил болельщиков, однако, по словам комментаторов, на то есть веские причины.

Отмечается, что Александр готовится к завтрашнему соревнованию – командному спринту свободным стилем. Прямая трансляция финала начнется в 13.30 по местному времени.

Также стало известно, что прославленный лыжник, уже выиграв в Тюмени две золотые медали, улетал в Москву на съемки телепередачи и снова вернулся в областную столицу.

В итоге гонку выиграл Артём Мальцев из Нижегородской области, которые впервые бежал на турнире. Он почти на 35 секунд опередил ближайшего преследователя – Ивана Якимушкина из Тюменской области. Андрей Ларьков из Татарстана финишировал третьим.

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