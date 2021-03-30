Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 марта 2021 года увеличилось на 55 человек. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 30 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 55 и составило 33 542 человека.

За последние сутки в России выявлено 8 277 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 409 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9 588 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 536 820 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 442 летальных исхода, выздоровели 4 155 996 человек.