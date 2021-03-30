Пьяный тюменец вонзил вилку в спину сожительницы. Фото: Вадим Бегун

В дежурную часть отдела омутинской полиции поступило сообщение от фельдшера медицинского учреждения. Медик рассказал, что в приемное отделение обратилась местная жительница с повреждениями спины.

В результате опроса потерпевшей сотрудники отдела дознания выяснили, что женщина проживает с сожителем. Распивая спиртное, они поссорились.

– Мужчина взял вилку и, высказывая угрозу убийством, хотел ударить сожительницу в область грудной клетки. Потерпевшая успела отвернуться, и удар пришелся в спину, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении мужчины отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством». Максимальная санкция статьи – до двух лет лишения свободы. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.