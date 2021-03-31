Тюменец угрожал супруге кочергой. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Нижнетавдинского района поступило сообщение от 40-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что гражданский супруг угрожает ей убийством.

– Прибывшие по указанному адресу стражи правопорядка установили, что потерпевшая распивала алкогольные напитки с сожителем. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Подозреваемый схватил кочергу и, замахиваясь, начал высказать угрозы убийством, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что отделом дознания в отношении ранее неоднократно судимого 53-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до двух лет. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.