Стартовало онлайн-голосование за имя нового аэропорта в Тобольске

В Тобольске стартовало онлайн-голосование за имя нового аэропорта. Фото - тобольск-окрыляет.рф.

В Тобольске стартовало онлайн-голосование за имя нового аэропорта. Оно проходит на сайте Тобольск-окрыляет.рф и закончится 10 апреля в 15.00. Итоги подведут в этот же день.

– Отдать голос можно один раз. Авторизация производится по номеру телефона. В результате тайного голосования члены Общественной палаты Тобольска выбрали 5 имён, которые вынесены на народное голосование: архитектор и картограф Семён Ремезов, композитор Александр Алябьев, поэт Пётр Ершов, этнограф Михаил Знаменский и художник Василий Перов, – сообщили в оперативном штабе.

Отмечается, что строительство аэропорта в Тобольске – беспрецедентный пример в современности региона и один из немногих подобных примеров в России. Аэропорт даст мощный импульс в социально-экономическом развитии города. Регулярные рейсы планируется запустить в конце 2021 года.