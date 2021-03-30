В Тюмени выявили случаи заболевания гриппом В. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области выявили случаи заболевания гриппом В. Экстренные извещения переданы местного клинического госпиталя.

– Заболевшие не были привиты против гриппа. На базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области было проведено повторное исследование материала, диагноз подтвержден, – прокомментировали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавили, что на сегодняшний день от гриппа привито 914 315 человек, что составляет 60,2% от населения региона. Заболеваемость ОРВИ на 12-й неделе ниже эпидемического порога на 27,7%. В связи с отсутствием более 20% детей по причине заболевания ОРВИ и гриппом в регионе полностью приостановленных общеобразовательных организаций нет.