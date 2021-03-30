В Тюмени из канализации извлекли 30-метровый трос. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На улице Вербной в Тюмени из канализации извлекли велосипедный насос и 30-метровый трос. Специалисты местного водоканала каждый раз удивляются, каким образом туда попадают все эти предметы.

– На насос намотались тряпки и другой мусор. Если бы не профилактическая промывка, то масштабный засор был бы неизбежен. А тонкий трос из-за навитого и налипшего на него мусора буквально превратился в корабельный канат, – отметил заместитель начальника цеха эксплуатации сетей водоотведения «Росводоканал Тюмень» Игорь Шевченко.

Сотрудники компании регулярно промывают сети водоснабжения, но профилактические меры не избавляют от многочисленных засоров. Только за последнюю неделю аварийно-восстановительные бригады предприятия устранили 107 засоров, с начала 2021 года – более 1,4 тысяч.

Местным жителям напомнили, что в хозяйственно-бытовую канализацию запрещено выбрасывать тряпки, влажные салфетки, предметы личной гигиены, различные химические вещества, остатки строительных смесей, жир и другой мусор.