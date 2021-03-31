Погода на 31 марта в Тюмени: плюс пять

В Тюмени плюс пять. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 31 марта, утро в Тюмени ожидается ясным, а днем и вечером небо будет скрыто за облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 2 – 3 градуса, днем – плюс 4 – 5. Вечером столбики термометров покажут плюс 1. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 7 метров в секунду.

31 марта почитается память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. В народе святителя называли «Кирилл – дери полоз», потому что с этого времени дороги портились. Если к этому дню прилетело много лебедей, весна будет тёплой. С этого дня начинаются ранние грозы, раннее цветение мать-и-мачехи. Если на склонах холмов появляются первые цветы мать-и-мачехи, значит, начало апреля будет тёплым.