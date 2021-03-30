Мэр Тюмени назначил директором городского департамента по спорту Сергея Борисевича. Фото - tyumen-city.ru.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук назначил директором городского департамента по спорту и молодежной политике Сергея Борисевича. Соответствующее распоряжение подписано накануне, 29 марта.

Сергей Александрович получил высшее образование. В 1996 году он окончил Петропавловский педагогический институт им. К.Д. Ушинского, факультет физической культуры. В 2005 году окончил экономический факультет Северо-Казахстанского государственного университета.

Трудовую деятельность в Тюмени в 2004 году начинал старшим преподавателем кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры ТГУ. С 2005 года работал начальником отдела спортивных программ в департаменте по молодежной политике, физической культуре и спорту Тюменской области, в этом же году перешел в Тюменскую государственную сельскохозяйственную академию. С 2019 возглавлял отдел по спорту ведомства.