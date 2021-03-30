В Тюмени проходит круглый стол «Возможности инвестирования для частных лиц: куда вложить деньги с максимальной отдачей».

В Тюмени проходит круглый стол на тему: «Возможности инвестирования для частных лиц: куда вложить деньги с максимальной отдачей». В формате онлайн его проводят редакции газеты «Комсомольская правда» – Тюмень» и «Тюменская область сегодня» на совместной площадке проекта «Говорим о важном».

Эксперты обсуждают, как правильно распорядиться сбережениями в новых экономических условиях и вложить деньги без риска потерять их.

Спикеры мероприятия:

– Любовь Сырчина – руководитель отдела по работе с партнерами компании «Талан» в Тюмени;

– Людмила Хорзова – руководитель отдела продаж компании «Талан» в Тюмени;

– Людмила Чернышова – основатель онлайн-школы Best Invest и компании «Разумный инвестор»;

– Екатерина Альховик – руководитель филиала Агентства недвижимости «Сова» в городе Сочи.

Спикеры рассказывают, как можно заработать на недвижимости, какова текущая ситуация на строительном рынке и как изменилась ситуация на фондовом рынке, спустя год действия режима ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.