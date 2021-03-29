Тюменские школьники могут посвятить письмо героям Великой Отечественной войны

Школьники могут обратиться к солдату, юному герою или к своему ровеснику военных лет. Фото: rossaprimavera.ru

Фронтовые письма – трогательные, полные переживаний, чувства потери или вины, любви к близким, а порой отчаяния… Как много памяти хранят эти треугольники Великой Отечественной войны! Сегодня современники могут ответить нашим героям добрым словом: юных современников призывают почтить память советских воинов, написав письмо.

Департамент культуры Тюменской области и Дворец национальных культур «Строитель» объявляют областной конкурс детского творчества «Письмо в 1941 – 1945 годы». Работы принимаются по трем номинациям до 18 апреля.

К участию приглашают детей от 10 до 16 лет, а само сочинение ребятам предлагают записать на видео продолжительностью до пяти минут. Школьники могут обратиться к солдату, юному герою или к своему ровеснику военных лет. Видеоролик может быть смонтирован с использованием фотографий, документальной хроники и т. п.

Ролики принимаются с 1 апреля. Форматы для записи выступления: .m4v, .mp4, .mov, .avi. Подробности в положении конкурса на сайте ДНК «Строитель».

– Одновременно с заявкой направляется: согласие на обработку персональных данных (Приложения № 2, 3) и ссылка на конкурсный видеоролик (направляется в электронном виде в специальном разделе заявки). На конкурс предоставляются видеоролики в электронном виде, снятые (созданные) любыми доступными средствами в горизонтальном формате, – обращают внимание конкурсантов организаторы.

Заявку на участие можно подать на сайте Дворца национальных культур «Строитель».