Тюменцам расскажут, куда можно вложить деньги с максимальной отдачей

Тюменцам расскажут, куда можно вложит деньги с максимальной отдачей. Фото: Ольга Крыльцова

30 марта в Тюмени пройдет круглый стол на тему: «Возможности инвестирования для частных лиц: куда вложить деньги с максимальной отдачей». Его в формате онлайн проведут редакции газеты «Комсомольская правда Тюмень» и «Тюменская область сегодня» на совместной площадке проекта «Говорим о важном».

В ходе встречи эксперты обсудят, как правильно распорядиться сбережениями в новых экономических условиях, вложить деньги без риска потерять их, а только приумножить.

Помогут разобраться в этих вопросах:

- Любовь Сырчина - руководитель отдела по работе с партнерами компания «Талан» в Тюмени;

- Людмила Хорзова - руководитель отдела продаж компании «Талан» в Тюмени;

- Людмила Чернышова - основателем онлайн-школы Best Invest и компании «Разумный инвестор»;

Спикеры расскажут, как можно заработать на недвижимости, какова текущая ситуация на строительном рынке и как изменилась ситуация на фондовом рынке, спустя год действия режима ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса.

Прямой эфир пройдет в популярном городском паблике «Тюмень», а также на официальных страницах изданий «Тюменская область сегодня» и «Комсомольская правда» – Тюмень» в социальных сетях. Начало трансляции в 11 часов.