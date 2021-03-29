На улице Дамбовской в Тюмени незаконно вырубили деревья на 12 млн рублей. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени выявлен факт уничтожения зеленых насаждений. В районе улицы Дамбовской неизвестные вырубили деревья.

Ориентировочная площадь вырубки составила 130 квадратных метров, при этом разрешение на снос зеленых насаждений не выдавалось. Ущерб, причиненный уничтожением деревьев, составил более 12 миллионов рублей.

– По результатам проверки по постановлению межрайонного природоохранного прокурора полицейские возбудили уголовное дело «Незаконная рубка», в рамках расследования которого будут установлены все обстоятельства произошедшего, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.