В Тюмени малышу оторвало часть пальца подъездной дверью. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени двухлетний мальчик лишился кончика пальца. Медики примчались на вызов спустя восемь минут после звонка очевидца. Они остановили кровотечение, наложили повязку и холод, после чего доставили маленького пациента в детский травмпункт.

Как выяснилось, несчастный случай произошел накануне, 28 марта, в третьем часу дня. Пострадавший случайно сунул ручку в дверной проём, чего не заметили окружающие и закрыли входную дверь в подъезд. Малышу полностью оторвало ногтевую фалангу на среднем пальце правой руки.

– Пострадавшему при ампутации пальца нужно остановить венозное кровотечение с помощью давящей повязки, наложенной прямо на рану. Охватываем жгутом конечность и растягиваем концы в стороны до остановки кровотечения. Через 10-15 минут жгут немного ослабляем, не снимая первого тура, а при возобновлении кровотечения снова затягиваем. За это время гарантировано не наступит некроза тканей конечности, – советуют медики.