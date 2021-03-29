Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 29 марта 2021 года увеличилось на 61 человека. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 29 марта 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 63 и составило 33 487 человек.

За последние сутки в России выявлено 8 711 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 293 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 280 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 528 543 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 98 033 летальных исхода, выздоровели 4 146 408 человек.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюменскую область поступило еще 15 600 доз вакцины от коронавируса. На сегодняшний день в регион завези 70 742 дозы «Спутника V». Вакцинировано 54 338 человек. Прошли полный курс вакцинации в два этапа 45 324 жителя области. В листе ожидания находятся 29 920, записаны на вакцинацию 6 879 человек.