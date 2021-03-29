В Тюмени архитекторы разработают новую концепцию набережной за три млн рублей. Фото - aigist.ru.

В Тюмени ООО «Архитектурно-инженерная группа «ИСТ» разработает новую концепцию набережной. На эти цели выделят три миллиона рублей. Деньги поступят из городского бюджета.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что компания единственная подала заявку на конкурс. Она заявила максимальную цену контракта.

Победитель лота обязан продумать вид территории набережной от Свято-Троицкого мужского монастыря до Масловского взвоза. Визитную карточку областного центра планируют сделать еще более привлекательной для туристов и самих жителей города. Ее разделят на несколько зон: для выставок, мастер-классов, лекций, занятий спортом и детских площадок.

Разработчик проекта должен предусмотреть дополнительное озеленение, защиту людей во время непогоды. Кроме того, надо создать систему разведения людских потоков. На набережной планируют разместить стойки с информацией о санаторно-курортном лечении и медицинском туризме, пункты проката аудиогидов, а также организовать продажу билетов в театры.