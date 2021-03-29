В тюменской общаге рецидивист пырнул ножом пьяного соседа. Фото: Ольга Крыльцова

В тюменскую полицию поступило сообщение из больницы о доставленном к ним мужчине с ножевым ранением. Полицейские выехали на место происшествия и установили картину произошедшего.

Потерпевший находился у себя дома и распивал алкоголь. В ходе застолья мужчина вышел покурить в общий коридор, где встретил соседа по общежитию, который тоже находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе разговора между мужчинами возник конфликт, после которого злоумышленник ударил пострадавшего ножом в живот.

– Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 на месте задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. Им оказался ранее судимый 26-летний местный житель, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Следственным отделом в отношении мужчины возбуждено уголовное дело «Причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время злоумышленник отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.