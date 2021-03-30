В Ялуторовске мужчина побил дочь, которая выгоняла его сожительницу. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть ялуторовского отдела полиции поступило сообщение от молодой девушки. Она заявила, что ее побил собственный отец.

Стражи порядка задержали подозреваемого – 43-летнего местного жителя. Выяснилось, что мужчина проживает с детьми и своей сожительницей в частном доме. Днем между отцом и дочерью возникла ссора, в результате которой подозреваемый несколько раз ударил девушку.

– Прибегнуть к физической силе он решил, вспомнив, как дочь однажды пыталась выгнать его сожительницу из дома. Выяснив отношения, мужчина вышел из дома, а девушка позвонила в полицию, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В отношении безработного ялуторовчанина отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкцией данной статьи предусмотрен штраф, обязательные или исправительные работы либо арест.